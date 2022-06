Calciomercato Torino / Il mancato accordo per il rinnovo tra Maggiore e il club di cui è capitano, apre a nuovi scenari

Il Torino alle prese con l’incertezza che attanaglia il suo centrocampo. I mancati riscatti di Mandragora e Praet, anche se potrebbero tramutarsi in egual modo in acquisti definitivi, invitano a monitorare la situazione di alcuni interpreti della mediana di Serie A, ancora in dubbio sul loro futuro. Tra questi un obiettivo tanto decantato e molto spesso affibbiato ai desideri del Torino. Giulio Maggiore in questa stagione si è dimostrato ancora più leader. Il vero perno del centrocampo dello Spezia di Thiago Motta, oltre ad essere colui che indossa la fascia da capitano coi liguri.

E’ corsa a tre per Maggiore

Il matrimonio con la squadra che lo ha cresciuto rischia però di interrompersi bruscamente: il centrocampista non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023. Il Torino potrebbe dunque approfittarne. Le richieste saranno sicuramente più clementi rispetto al passato. Non soltanto i granata a cercare di ottenere la firma di Maggiore. Su di lui c’è da tempo anche la Fiorentina, mentre è delle ultime ore la notizia di un interesse del Bologna, volto a possedere già il nome di un sostituto in caso di partenza di Svanberg.

L’addio dallo Spezia già quest’estate

Quest’anno Maggiore ha disputato 35 gare e messo a segno 2 reti e 3 assist. I timbri sono arrivati entrambi nelle battute finali di stagione, nel k.o. interno per 1-3 contro l’Inter e nel successo di Udine per 2-3, gara che ha visto i liguri festeggiare la salvezza con una giornata d’anticipo. Molto probabilmente la chiusura di un cerchio per Maggiore che potrebbe lasciare lo Spezia ben prima della scadenza del contratto che lo lega alla società in mano al tycoon a stelle e strisce Robert Platek. Già in questa sessione di mercato potrebbe fare le valigie e il Toro è tra i principali candidati per consentirgli un ulteriore step di crescita come uno tra i centrocampisti più interessanti della Serie A.