Calciomercato Torino / Il belga vuole restare sotto gli ordini di Juric. I granata potrebbero proporre un altro prestito

Come un anno fa, Dennis Praet è un obiettivo del Torino. L’anno scorso i granata riuscirono a ottenere il prestito del belga. Per Ivan Juric un grande affare. Sempre utile l’ex Samp nel gioco di raccordo tra centrocampo e attacco. Per questo il tecnico non vorrebbe mai privarsene e, ora che farà ritorno al Leicester, non può che figurare tra i primi della lista di priorità di questo mercato partito in un po’ in sordina, molto incentrato fin ad ora sugli effetti che possono scaturire le più partenze più pesanti. Praet sarebbe una di quelle, ma l’aggettivo si può allo stesso tempo affiancare alla cifra richiesta dal Leicester.

Praet, no ai 15 milioni

Il Toro non si è sentito di spendere 15 milioni. C’entra il valore del giocatore, così come la sua tenuta fisica. Negli ultimi anni è stato soggetto a diversi stop e molto probabilmente non è un profilo affidabile in questi termini. Juric però lo vuole, indipendentemente dalle riflessioni più pessimistiche. Ed ecco che il Toro cercherà modalità alternative per poterlo inserire tra i nomi che comporranno la sua rosa.

Praet: le proposte del Torino

Vagnati potrebbe discutere con le Foxes per un altro anno prestito, sempre con diritto di riscatto a fine stagione, anche se altre fonti parlano di un obbligo di riscatto fissato a una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Opzioni che molto probabilmente il Leicester potrebbe gradire, ma che riservano ancora tempo per la risposta definitiva. Difficile si possa arrivare per giugno alla stretta di mano. Luglio, quando il Toro ritornerà ad allenarsi e a preparare la nuova stagione, potrebbe essere il mese decisivo per far sì che la trattativa vada in porto. Il giocatore, da parte sua, sembra incline a rimanere un altro anno sotto la Mole. Nel frattempo il Torino, anche alla luce delle difficoltà sul fronte Mandragora, cerca di tutelarsi e visiona altri giocatori interessanti per linea mediana come Giulio Maggiore.