Calciomercato Torino / Luis Henrique definito “un flop”: alcuni siti francesi vicini al Marsiglia vedrebbero di buon occhio la sua cessione al Toro

Il calciomercato, che inizierà ufficialmente tra pochi giorni, si fa sempre più infuocato e anche il Torino è molto attivo su questo fronte. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati nelle scorse ore ha avuto un incontro con il Marsiglia, per parlare di Luis Henrique. Le due parti sono arrivate ad un’intesa per la cessione del giocatore in prestito con diritto di riscatto in favore dei Toro, per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. I granata ora devono trovare un accordo anche con il giocatore. Intanto, la voce di un possibile trasferimento dell’attaccante esterno brasiliano all’ombra della Mole sta girando anche in Francia e diversi giornalisti che seguono quotidianamente il Marsiglia sarebbero favorevoli al passaggio di Luis Henrique al Toro. Eloquente, uno dei titoli degli articoli che stanno girando in questi giorni: “Henrique, il flop dell’OM miracolosamente venduto?”.

“Luis Henrique, un flop”: i titoli di alcuni siti francesi

Alcuni media francesi definiscono infatti l’attaccante esterno 2001 come un flop, come si osserva dai titoli raccolti nell’immagine al fondo dell’articolo. “Un grande flop di Longoria sul piede di partenza?”, si chiede un giornale, “Accordo trovato con il Torino per il flop?”, gli fa eco un altro, “Longaria e Ribalta negoziano la cessione di un flop”, si scriveva dopo l’incontro tra Vagnati e l’OM. Luis Henrique nell’ultima stagione ha raccolto 20 presenze, riuscendo a segnare solamente 1 gol e a fornire 1 assist. Il brasiliano però delle qualità ce le ha sicuramente e, se l’affare dovesse andare in porto, toccherà a Ivan Juric rispolverarle. Lui che in passato si è dimostrato sempre molto abile nel rilanciare e valorizzare giocatori che sembravano essersi persi.