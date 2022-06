Calciomercato Torino / I granata hanno fatto un tentativo con il Bologna per Musa Barrow: per ora niente accordo

Manca l’accordo sulle cifre, ma un tentativo il Torino l’ha fatto, scrivendo il nome di Musa Barrow nell’elenco degli obiettivi per l’attacco. Per il calciatore classe 1998, il club di Cairo ha fatto un sondaggio con il Bologna, che ne detiene il cartellino e non considera il calciatore tra gli intoccabili. Una chiacchierata per confrontarsi sulla valutazione che però ha fatto emergere la distanza. Non si è dunque entrati nel vivo della trattativa, almeno per ora. I granata si sono fermati alla superficie, riservandosi di valutare successivamente se tornare ad affondare il colpo. Si è trattato, insomma, di una delle tante richieste d’informazione che il diesse Vagnati sta svolgendo in queste settimane di giugno.

Torino-Bologna, c’è distanza sulla valutazione

Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, Barrow ha collezionato sei gol e sette assist nell’ultima stagione nel Bologna di Mihajlovic. Può giocare da ala – il ruolo fin qui più scoperto nella rosa di Juric – ma anche da prima punta. È da vedere se il Torino deciderà di tornare a farsi vivo con il Bologna nei prossimi giorni. Nel frattempo, sulla trequarti, i granata stanno cercando di chiudere per Luis Henrique del Marsiglia, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro.