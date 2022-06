Calciomercato Torino / I contatti delle ultime ore tra Vagnati e i dirigenti francesi hanno dato i loro frutti: Luis Henrique si avvicina

Il primo passo per portare a termine l’operazione Luis Henrique è stato compiuto: il Torino ha trovato l’accordo con l’Olympique Marsiglia. Ora resta da compiere la seconda parte della missione, ovvero ottenere il sì del calciatore brasiliano. Negli ultimi giorni i contatti tra Davide Vagnati e i dirigenti del club francese si sono intensificati (ieri c’è stato anche un incontro a Milano tra le parti) e si è arrivati a un’intesa sulla formula e le cifre dell’operazione: prestito annuale con diritto di riscatto in favore dei granata intorno ai 6 milioni di euro.

Calciomercato Torino: Luis Henrique si avvicina

Vagnati ora è al lavoro con l’agente di Luis Henrique per cercare di trovare un’intesa per chiudere la trattativa e regalare a Ivan Juric il primo rinforzo sulla trequarti in tempo per l’inizio del ritiro. Classe 2001, Luis Henrique è un attaccante esterno che gioca prevalentemente sulla corsia di sinistra e nella rosa del Torino andrebbe di fatto a rimpiazzare Marko Pjaca, tornato alla Juventus dopo una stagione altalenante caratterizzata anche da qualche problema fisico. L’eventuale arrivo del brasiliano non escluderebbe l’approdo al Torino di un altro trequartista sinistro (con la pista Solomon ormai tramontata, Vlasic continua a essere uno dei favoriti) che andrebbe a prendere il posto in rosa di Josip Brekalo.