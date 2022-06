Calciomercato Torino / Contatti continui tra il Toro, il Salisburgo e l’entourage di Oumar Solet: pista calda, ma gli austriaci chiedono tanto

Agguantare il sì di Oumar Solet era la parte facile. Ora, per il Torino, arriva quella difficile: convincere il Salisburgo a privarsi del difensore centrale classe 2000, che è diventato nelle ultime ore il principale indiziato a diventare il successore di Gleison Bremer. Il diesse Davide Vagnati è in costante contatto con l’entourage del calciatore – la GG11 di Gabriele Giuffrida, con cui il Toro ha un rapporto consolidato – per tenere viva la trattativa e cercare la giusta strategia per convincere gli austriaci marchiati Red Bull. Come emerso nella giornata del 22 giugno, il club granata ha raggiunto un pieno accordo con il giocatore, che gradisce la destinazione.

L’accordo con Solet per convincere il Salisburgo

È questa, nelle intenzioni della società di Cairo, la leva per abbattere le alte pretese del Salisburgo. Da quelle parti, le plusvalenze sono il prerequisito di ogni trattativa. Solet è stato prelevato nel 2020 dal Lione per 4,5 milioni di euro, ora è valutato una cifra più vicina ai 12 che ai 10 milioni. I granata – a prescindere dalla formula – non vorrebbero però investire su un solo calciatore una percentuale troppo elevata della cifra che andranno a incassare per Bremer.

Il Toro lavora per abbassare il prezzo

Per questo, al momento, l’accordo tra le società è lontano. Questo non sta scoraggiando il Toro, convinto di investire sul ventiduenne che nell’ultima stagione ha collezionato cinque presenze in Champions League. Certo, il benestare il calciatore è un buon punto di partenza, ma ci sarà ancora da lavorare per abbassare le cifre dell’operazione.