Il club granata ha raggiunto l’accordo con Oumar Solet, difensore classe 2000, nelle prossime ore si tratterà con il Salisburgo

Il Torino continua a lavorare no stop sul fronte mercato in vista della prossima stagione, ed è arrivata una novità importante. Infatti, il club granata ha raggiunto l’accordo con Oumar Solet, difensore francese classe 2000, del Red Bull Salisburgo. Accordo che si potrebbe trovare per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Nelle prossime ore il club granata cercherà di trovare anche l’accordo con il club austriaco. Così da aggiudicarsi un giovane di prospettiva che nell’ultima stagione con il Salisburgo ha raccolto 22 presenze in campionato, con 2 reti segnate e la presenza in 5 match di Champions League. Il club granata proverà a chiudere il più in fretta possibile la trattativa con il club austriaco, in modo da poter regalare subito a Juric un rinforzo importante che sotto l’ala protettiva del tecnico croato può crescere e migliorare ancora molto e può aiutare il Toro a portare avanti una stagione importante.