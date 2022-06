Il retroscena / Vlasic poteva finire al Toro già ai tempi di Mihajlovic, il croato giocava all’Hajduk Spalato e costava 5 milioni

Il Toro è molto attivo sul mercato e, come ha ammesso il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati, si sentirà parlare molto del club torinese in questa sessione di calciomercato estiva. Ormai è ben noto a tutti che tra gli obiettivi principali del Toro c’è Nikola Vlasic, centrocampista croato di proprietà del West Ham. Molto probabilmente non tutti sanno che Vlasic, come scriveva Toro.it, già nel lontano 2017 era finito nel mirino del club granata quando il giocatore croato militava nell’Hajduk Spalato. A quell’epoca infatti il Toro, allora allenato da Sinisa Mihajlovic, cercava un vice Ljajic possibilmente giovane e che potesse crescere in maniera graduale alle spalle di un giocatore più esperto, per questo era circolato il nome di Vlasic. Il Toro avrebbe potuto prendere Vlasic spendendo una cifra che si aggirava intorno ai 5 milioni di euro, ma poi sfumò tutto. Inoltre c’è anche da sottolineare che in quel periodo c’erano altri club italiani che avevano posato gli occhi sul centrocampista croato, tra cui Fiorentina e Inter, però nessuna squadra della Serie A fece sul serio.

Il Toro ci riprova per regalare Vlasic a Juric

Ora il Toro, a distanza di diversi anni, riprova a portare Vlasic all’ombra della Mole. I granata faranno di tutto per accontentare Ivan Juric che conosce molto bene il centrocampista croato. L’ex tecnico dell’Hellas Verona, suo connazionale, potrebbe rilanciare Vlasic dopo una stagione che non è stata proprio brillante per il centrocampista croato infatti Vlasic ha raccolto solamente 21 presenze di cui sono stati solo 6 i match in cui il croato è partito titolare. I costi e le modalità del possibile arrivo di Valsic al Toro ovviamente, sono molto differenti rispetto a quelle che venivano ipotizzate nel 2017. Ora i granata potranno affondare il colpo e aggiudicarsi un ottimo profilo che sotto l’ala protettiva di Juric potrebbe ancora migliorare molto e dare una mano ai granata a lottare per raggiungere l’obiettivo Europa.