Calciomercato Torino / Nelle scorse settimane c’erano stati dei sondaggi dei granata per Cragno ma la trattativa non è mai decollata

Nella prossima stagione Alessio Cragno giocherà ancora in serie A, non con la maglia del Torino ma con quella del Monza. Per il portiere nelle scorse settimane c’erano stati dei sondaggi da parte della società granata ma una vera e propria trattativa con il Cagliari non è mai stata avviata, anche per via delle alte richieste del club sardo: Vagnati e Cairo, in accordo con Juric, hanno deciso di confermare la fiducia in Berisha e di puntare su Gabriel, in arrivo a parametro zero dopo aver giocato nelle ultime tre stagioni al Lecce, come suo vice.

Calciomercato Torino: Gabriel in arrivo

Su Cragno si è così fiondato il Monza che ora ha raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 15 milioni di euro. L’intesa tra le parti è totale e si attende ora che venga ufficializzata l’operazione. Anche il Torino dovrà ufficializzare l’arrivo di Gabriel, per cui restano da limare alcuni dettagli, ma per l’inizio del raduno il brasiliano sarà a completa disposizione di Ivan Juric.