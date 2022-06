Calciomercato Torino / Avvicinamento tra la Fiorentina e la Juventus per Mandragora ma la trattativa non è chiusa, granata ancora in corsa

Far scadere il limite entro il quale poter esercitare il diritto di riscatto di Rolando Mandragora è stato un rischio che in casa Torino si è scelto di correre. L’intenzione è quella di trattenere il centrocampista napoletano ma i 14 milioni richiesti dalla Juventus sono parsi eccessivi: ora però il buon esito della trattativa non dipenderà solamente da Urbano Cairo e Davide Vagnati, anche da fattori esterni come la Fiorentina. Da settimana vi raccontiamo di un concreto interesse del club viola per Mandragora, ora quell’interesse si è tramutato in una vera e propria trattativa tra la società di Rocco Commisso e quella di Andrea Agnelli.

Calciomercato Torino: per Mandragora la Fiorentina accelera

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare la voce anche di una fumata bianca in arrivo, da quanto appreso da Toro.it nulla è stato invece ancora definito: il Torino è ancora in corsa per assicurarsi Mandragora (gode anche del gradimento del giocatore) ma non può certo più permettersi di tergiversare. Un’intesa con la Juventus va trovata in fretta perché la Fiorentina è intenzionata a fare sul serio e arrivare al più presto a un accordo per acquistare il calciatore dalla Juventus. Il Torino sta lavorando per un prestito con obbligo di riscatto fra un anno, ma resta da trovare un’intesa sulle cifre, i viola invece sono pronto ad acquistare immediatamente a titolo definitivo Mandragora, garantendo subito liquidità alla società bianconera ed è per questo che in casa Juventus stanno ascoltando con sempre maggiore interesse le proposte in arrivo dalla Toscana.