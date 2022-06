Il Toro è alla ricerca di una squadra per Simone Zaza, l’attaccante ex Sassuolo non rientra più nei piani del club granata

Continuano le trattative di calciomercato, con la sessione estiva che sta per cominciare ufficialmente. Tra i dirigenti che hanno più lavoro da svolgere c’è sicuramente il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati, sia per quanto riguarda il fronte delle entrate, sia per quanto riguarda il fronte delle uscite. Nel taccuino del dirigente granata sotto la voce ”giocatori in uscita” nelle prime posizioni c’è sicuramente Simone Zaza. Il giocatore è reduce da una stagione molto negativa dove ha trovato il campo con il contagocce, raccogliendo 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia senza mai segnare neanche un gol e rimediando praticamente sempre prestazioni molto, ma molto deludenti. Zaza dal Toro è considerato un esubero da vendere, anche per l’alto ingaggio che percepisce. E proprio l’ingaggio alto rappresenta un ostacolo nella cessione di Zaza, anche se alcuni club hanno iniziato a fare qualche pensierino sull’attaccante ex Sassuolo. Tra questi c’è il Lecce, insieme a diverse società spagnole. Già nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità sul futuro di Zaza. Almeno questo è quello che si auspica il Toro.