Nella prossima sessione di mercato dalle cessioni di Linetty, Ola Aina, Verdi, Zaza e Izzo il Toro potrebbe incassare una buona cifra

La stagione 2021/2022 sta arrivando al capolinea e proprio per questo il Toro ha iniziato a progettare la prossima stagione, iniziando a trarre i bilanci del campionato che sta per concludersi. L’obiettivo del club granata, come spesso ha ribadito anche Ivan Juric durante le sue conferenze stampa, sarà quello di alzare l’asticella. Molto dipenderà anche dalla sessione di mercato estivo che verrà condotta dal presidente Urbano Cairo e dal responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati. Una delle priorità del club granata sarà senza alcuna ombra di dubbio vendere gli esuberi come Simone Zaza, Karol Linetty, Ola Aina, Armando Izzo e Simone Verdi, che attualmente è in prestito alla Salernitana ma che, al termine della stagione, farà ritorno all’ombra della Mole. La cessione di tutti questi giocatori potrebbe portare al club granata una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Non sarà certamente facile venderli tutti. Vagnati quest’estate avrà molto lavoro da fare e il suo cellulare sarà bollente, non solo per quanto riguarda le operazioni in uscita ma anche per quanto riguarda i giocatori che dovranno arrivare alla corte di Juric.

Poco spazio per gli esuberi: Juric li considera già fuori dal progetto tecnico

La lista dei giocatori elencati in precedenza, che nel taccuino di Vagnati compaiono tutti quanti sotto la voce “giocatori in uscita”, sotto la guida tecnica di Juric hanno visto il campo con il contagocce e non è stato un caso. Però bisogna ricordare che recentemente l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha rilanciato Izzo e Ola Aina. I due, nelle ultime sette partite che separano il Toro dalla fine del campionato, faranno di tutto per cercare di far ricredere Juric e per conquistare la permanenza in granata, anche se sarà molto complicato. Entrambi i giocatori granata già in passato sono stati vicini a lasciare il Toro, così come Linetty che a gennaio è stato vicino a fare ritorno alla Sampdoria. Quindi non solo il futuro di Andrea Belotti e Gleison Bremer tengono banco in casa Toro, ma anche la cessione degli esuberi potrebbe portare al club granata un tesoretto importante, se verrà reinvestito nel calciomercato.