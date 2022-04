Sei i faccia a faccia tra Juric e Sarri. Tre vittorie per il toscano, mentre il croato lo ha battuto solo quando era alla Juve

Ivan Juric e Maurizio Sarri si sono incontrati in sei occasioni. Nei faccia a faccia tra i due allenatori è in vantaggio il toscano con 3 vittorie, 2 pareggi e una sola affermazione del collega croato. Le prime sfide ci sono state quando sedevano sulle panchine di Napoli (Sarri) e Genoa (Juric). Soltanto un punto in tre partite per l’allenatore granata, che ha raccolto un pareggio per 0-0 nella quinta giornata del campionato 2016/2017, per poi capitolare nel match di ritorno al San Paolo 2-0 e 2-3 nella gara di andata del torneo successivo disputatasi al Ferraris.

Il primo scudetto di Sarri passò da un k.o. con Juric

Juric e Sarri ancora contro, rispettivamente alla guida di Hellas Verona e Juventus. Per il primo due stagioni di consacrazione sulle sponde dell’Adige, mentre lascia un po’ di amaro quell’unica annatata dell’ex tecnico del Chelsea in bianconero, nonostante lo Scudetto conquistato a fine stagione. Il primo tricolore di Sarri è passato sia da una vittoria allo Stadium con gli scaligeri per 2-1 nel quarto turno del campionato 19/20, che da una sconfitta con lo stesso risultato al Bentegodi, decisa dai gol di Pazzini e Borini, che al momento rappresenta l’unica vittoria che può vantare Juric nel duello col tecnico che avrà di fronte domani sera alle 20.45, per il match di ritorno di una sfida che nell’andata dell’Olimpico-Grande Torino terminò 1-1.