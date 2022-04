Con i bergamaschi fuori dall’Europa League, la data dell’11 maggio potrebbe non essere quella definitiva per il recupero della 20^ giornata

Atalanta-Torino, già precedentemente al fischio d’inizio, è partita nella partita. Giorni fa si era fissata finalmente una data per disputare un match che, in teoria, sarebbe dovuto essere il primo del girone di ritorno. Con l’eliminazione dei bergamaschi dall’Europa League, consumatasi per mano del Red Bull Lipsia, la data dell’11 maggio presenta ancora dei punti interrogativi. E finché non arriverà l’ufficialità da parte della Lega, i dubbi resteranno.

Dall’Epifania a oggi, non c’è ancora una data definitiva

Nel comunicato ufficiale era già stato annunciato che la data di mercoledì 11 maggio poteva subire variazioni in base al cammino della squadra di Gasperini nella competizione europea. Lo scenario dunque potrebbe portare a spostare nuovamente il giorno prefissato, alimentando ulteriormente un calvario che trova i suoi albori addirittura dalla scorsa Epifania.