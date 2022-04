Cairo aveva detto: “Potrebbe aver già firmato con qualcuno”. Ma Juric si fida di Belotti. “È onesto, il rinnovo si decide a fine anno”

Che Ivan Juric abbia da sempre un occhio di riguardo nei confronti del suo capitano, non lo si è scoperto certo alla vigilia di Lazio-Torino. Eppure, nella conferenza stampa della vigilia, le parole dell’allenatore su Andrea Belotti hanno aggiunto qualcosa alla monumentale storia del rinnovo di contratto del Gallo, che conta centinaia di capitoli ma non quello finale. “Quando lui (Belotti, ndr) mi ha detto: “Penso di prendere la decisione a fine anno” io gli credo ciecamente”, ha detto il tecnico. Una frase che non ha solo valore presa da sola, ma se accompagnata a quelle – taglienti – pronunciate giovedì dal presidente Urbano Cairo, che invece di dubbi sul modus operandi del Gallo ne ha sollevati parecchi: “Potrebbe anche aver già firmato con qualcuno. Dall’1 febbraio era libero di firmare, forse doveva comunicarlo ma teoricamente potrebbe averlo fatto”.

Juric protegge Belotti

Alla bordata del patron, Juric non ha risposto direttamente. Ma ha voluto ribadire la sua totale fiducia nel calciatore, che tra pochi mesi dovrà prendere una decisione cruciale per il suo futuro ma anche per quello del Toro. Il punto di vista del tecnico è apparso ben diverso da quello di Cairo: “Anche se qualcuno non sarà d’accordo, io penso che sia un ragazzo di un’onestà unica“, ha dichiarato a precisa domanda sul tema, confermando che l’alta considerazione che ha di Belotti non si limita alle sue qualità da calciatore.

Cairo, le stilettate al Gallo sul rinnovo

Una strategia comunicativa ben diversa dalle stoccate di Cairo. Dal “Non credo abbia voglia di firmare” di ottobre ai dubbi sul fatto che possa aver già firmato con un altro club, passando per “Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa” di dicembre: il presidente del Torino non ha mai usato toni concilianti, a dimostrazione del fatto che tra la dirigenza e il Gallo c’è una tensione mai realmente sciolta nel corso della stagione. Juric si è ritrovato in mezzo a una diatriba con limitati poteri di contrattazione. Se mai con un auspicio, rimasto immutato: “Se Belotti rimanesse al Toro, io sarei strafelice”.