Al termine della riunione di Lega, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del futuro di Belotti e di Bremer

Urbano Cairo, al termine della riunione di Lega, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti riguardo al futuro di Andrea Belotti e Gleison Bremer: “Bremer quanto vale? Non lo so. L’Inter? C’è molto interesse nei suoi confronti, anche all’estero. Finiamo bene il campionato, poi vediamo. Belotti? Va a scadenza, potrebbe anche aver già firmato con qualcuno. Dall’1 febbraio era libero di fermare, forse doveva comunicarlo ma teoricamente potrebbe averlo fatto. Non credo però. Se sono deluso? Ma no, di questo tema ho già parlato e non parlo più”.