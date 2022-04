Marko Pjaca dopo la partita d’andata contro la Lazio ha avuto l’inizio di un periodo particolarmente negativo

Il Toro si appresta ad affrontare la Lazio. Un avversario molto ostico che arriva da due successi consecutivi e sta andando a caccia di un posto in Europa. Se si ripensa alla partita d’andata giocata lo scorso settembre senza dubbio nella mente di Marko Pjaca riaffioreranno allo stesso tempo ricordi positivi e ricordi negativi. Il ricordo bello è il fatto che il trequartista croato in quello partita entrò a gara in corso, riuscì a trovare la via del gol e con la sua rete sbloccò il match. Invece il ricordo triste è quello di aver lasciato il campo zoppicando, a causa di un problema muscolare. Ma non solo, perché dopo quella partita Pjaca sembrava quel giocatore pronto a ”esplodere” e a prendere in mano il Toro. Invece, dopo quella partita iniziò una parabola discendente per il numero 11 granata. Pjaca ora sembra essere messo ai margini, tanto che le sensazioni che filtrano sono quelle di un ritorno alla Juve del trequartista croato a fine stagione, soprattutto a causa della sua grande discontinuità dimostrata anche in granata.

La prestazione di Pjaca all’andata contro la Lazio

Un vero peccato per Pjaca, che nel girone d’andata proprio contro la Lazio tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino aveva rimediato davvero un’ottima prestazione. Pjaca, poco dopo essere entrato al posto di Josip Brekalo, segnò. Un po’ come successe qualche giorno dopo in Sassuolo-Torino, un copione molto simile. Con il numero 11 del Toro che, contro la Lazio, poco dopo il gol sfiorò la doppietta, ma in quell’occasione fu molto bravo Pepe Reina ad opporsi. Dopo quel gol, che fece sfiorare la vittoria ai granata contro i capitolini, Pjaca raccolse davvero altre poche, pochissime gioie. Dalla Lazio alla Lazio la stagione di Pjaca è cambiata notevolmente e per rifarsi le occasioni saranno sempre di meno. Toccherà al trequartista ex Fiorentina e Genoa provare a rialzare la testa.