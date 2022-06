Calciomercato Torino / Okoro è pronto ad approdare al Toro, dopo una stagione molto positiva con l’Under 17 del Pordenone

Alvin Obinna Okoro, attaccante esterno classe 2005, sta per giungere al Toro. Il giocatore nigeriano, in arrivo dal Pordenone, è pronto ad iniziare la sua avventura in granata dopo aver rimediato con l’Under 17 dei ramarri una stagione molto positiva, dove ha raccolto 23 presenze riuscendo anche a segnare ben 13 gol. Ma non solo, Okoro ha rimediato due presenze con la Primavera del Pordenone riuscendo anche a segnare un gol e a esordire in prima squadra lo scorso 18 aprile nel match contro il Benevento. Dunque il Toro sembra proprio che si sia aggiudicato un baby talento che sembra avere tutte le carte in regola per un futuro roseo. Ivan Juric, che ha sempre dimostrato di essere molto abile nel valorizzare i giovani, terrà sicuramente sott’occhio Okoro e chissà che il giocatore non possa esordire in prima squadra già nella prossima stagione. Infine, c’è da segnalare che il trasferimento di Okoro in granata testimonia ulteriormente gli ottimi rapporti che intercorrono tra il Toro e Pordenone, soprattutto tra il direttore dell’area tecnica del club neroverde Matteo Lovisa e il d.t. granata Davide Vagnati.