Calciomercato Torino / Malick Thiaw piace al Torino ma non solo, in Serie A. Il ds dello Schalke 04 Rouven Schröder conferma

Sale la fretta per il Torino che, con il futuro di alcuni giocatori in bilico, continua a guardarsi intorno e a tenere aperte più piste possibili. Secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild, si sarebbe infatti allungata la lista dei desideri dei granata, che hanno puntato il mirino su un altro difensore, eventuale alternativa a Solet. Si tratta del classe 2001 Malick Thiaw, attualmente di proprietà dello Schalke 04, ma che potrebbe lasciare il club e più in generale la Germania proprio in estate.

Rouven Schröder, ds dello Schalke: “Thiaw è un ottimo difensore”

“C’è molto interesse dalla Serie A. Thiaw è un ottimo difensore centrale, ha ancora un contratto a lungo termine e si inserisce molto bene nella nostra squadra, ovviamente. Ma conosce il mio numero di telefono se un club mostra interesse. Sei mesi fa è venuto a bussare per lui il Milan, quindi ovviamente parliamo di una certa categoria“, queste le parole del ds del club Rouven Schröder, che ha confermato così l’interesse di alcuni club di Serie A. Tra questi anche il Torino e il Bologna, che dovranno giocarsi bene le proprie carte per superare i rossoneri.