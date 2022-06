Calciomercato Torino / Si complica la situazione Joao Pedro: la Salernitana supera granata e Monza per l’attaccante

Il tempo scorre e il mercato comincia a infiammarsi. Aumentano i nomi associati al Torino, ma c’è anche chi piano piano è sfuggito dalla lista di Vagnati. Primo fra tutti Joao Pedro, nel mirino di diversi club ma che sembrerebbe aver già individuato la sua prossima destinazione: la Salernitana. Il club campano ha infatti sbaragliato la concorrenza del Monza, principale rivale dei granata fino a ora, trovando un accordo con giocatore e Cagliari. Il passato potrebbe quindi riprendersi e vederlo scegliere un futuro nuovamente lontano dalla Mole.

Cagliari, la Salernitana convince per l’attaccante

Il Toro segue l’italo-brasiliano da diverso tempo ma ad ora, non è ancora riuscito a fare un’offerta convincente. Con l’inserimento del Monza, sembrava essere il momento giusto per l’affondo finale, mai arrivato però da Vagnati e company. Il varco ancora aperto ha quindi favorito l’inserimento della Salernitana, che in tempi particolarmente stretti, avrebbe intavolato una trattativa che porterebbe nelle casse dei sardi 10 milioni di euro. Cifra tonda e ritenuta sufficiente per assicurarlo a Nicola, a caccia dell’attaccante perfetto.