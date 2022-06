Il classe 2000 verrà girato alla Spal, dopo l’ultima esperienza al Pescara. Nelle prossime ore l’accordo per prolungare il contratto

Il Torino alle prese con lo sfoltimento della propria rosa. Tra i giocatori sotto contratto con il club granata, al momento fuori dai piani stagionali di Ivan Juric, molti saranno ex prodotti del settore giovanile ancora alla ricerca di continuità. Nicola Rauti è uno di questi. Reduce dal prestito a Pescara in Serie C, successivi a quelli con Palermo e Monza, l’attaccante classe 2000 verrà spedito nuovamente a farsi le ossa nelle serie inferiori. La nuova tappa di Rauti sarà la plurinominata Spal: vero e proprio bacino d’utenza da cui il Toro attinge in più riprese da quando proprio l’ex spallino Vagnati occupa un posto dirigenziale in granata. L’ennesimo affare, volto a concludersi con il prestito con diritto di riscatto e con lo spiraglio del controriscatto nelle mani del Torino.

Rauti, il rinnovo sblocca il prestito

Per Rauti l’ultima esperienza vissuta in Abruzzo non è stata tra le più prolifiche. Soltanto 5 reti in 29 partite. Un bottino fin troppo esauriente a far comprendere i motivi che hanno spinto la società a concedergli un altro soggiorno lontano da Torino. Opportunità per il giocatore di potersi confrontare con un campionato di maggiore levatura, come la Serie B. Prima dell’ufficialità, sarà però necessario trovare un punto di incontro per quanto riguarda il futuro tra Rauti e il club proprietario del suo cartellino. Tutto dipenderà infatti dagli avvenimenti delle prossime ore che condurranno il giocatore a firmare il rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2023.