Calciomercato Serie A / Monza su Miretti e Pellegrini. Lovato verso Salerno, Cancellieri vicino al Sassuolo

La Lazio cerca un colpo per rinforzarsi sulle fasce. Dall’Inghilterra giunge l’indiscrezione del The Sun, secondo cui i biancocelesti starebbero iniziando i negoziati con il Chelsea per Emerson Palmieri. Il nazionale azzurro tornerebbe a Roma, dopo aver militato per diverse stagioni nell’altra sponda del Tevere. Monza scatenato sul mercato. Nel mirino due giocatori di proprietà della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive di un interesse per il terzino Luca Pellegrini, mentre l’altro profilo è Fabio Miretti, il gioiello della Vecchia Signora del futuro, che attualmente troverebbe poco spazio. Come riporta il Corriere dello Sport, sul centrocampista c’è anche l’interesse dell’Empoli.

Più avanzata invece la trattativa dei toscani per assicurarsi l’attaccante Martin Satriano dall’Inter in prestito come parte dell’affare che porterà Asllani a Milano. Un altro giovane di belle speranze richiesto da alcune formazioni di Serie A è Salvatore Esposito, esordiente in azzurro durante l’ultima tornata delle nazionali. Su di lui Sassuolo, Sampdoria e l’immancabile Monza. Secondo il Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Lazio.

Bologna a caccia di esterni, Cancellieri verso il Sassuolo

Il Bologna si sta rinforzando sulle fasce. Dopo aver chiuso Pezzella, i rossoblù stanno trattando il classe 2002 Josh Doig, esterno sinistro di proprietà del club scozzese dell’Hibernian. L’alternativa è Doron Leidner, nazionale isreliano classe 2002, in forza all’Hapoel Tel-Aviv. Salernitana e Atalanta in affari. Ederson sempre più verso Bergamo, mentre secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe fare il percorso inverso Matteo Lovato, che ha chiuso la stagione in prestito al Cagliari. Ai dettagli invece la trattativa che riguarda il Sassuolo per l’acquisto di Matteo Cancellieri dall’Hellas Verona. Molto probabilmente si chiuderà per una cifra pari ai 6 milioni.