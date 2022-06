Calciomercato Torino / Djuricic è apprezzato dal Toro, che aspetta e valuta: si svincolerà il 30 giugno dal Sassuolo

Il Torino lo apprezza, ma attende gli sviluppi del calciomercato prima di prendere una decisione ed entrare in trattativa. Questa frase si potrebbe adattare a molti dei profili sondati dal club granata in questi giorni interlocutori di giugno, ma qui è riferita solamente a uno: Filip Djuricic. Il trequartista del Sassuolo è in scadenza il 30 del mese, non rinnoverà con i neroverdi e sarà libero di accasarsi altrove a zero euro. Si ascrive, insomma, all’elenco delle occasioni. Il diesse Vagnati e mister Juric lo tengono in grande considerazione, sebbene nell’ultima stagione abbia giocato pochissimo.

Il (quasi) ex Sassuolo è tra i nomi per la trequarti

Djuricic arriva infatti da un campionato con meno di settecento minuti giocati, due gol e un assist. Ruolino ben diverso da quello tenuto nel 2020/2021: titolare ventisette volte, cinque reti e quattro assist. È in cerca di rilancio ed è stato proposto a diversi club. I granata stanno valutando. Non è più giovanissimo – è un classe 1992, ha trent’anni -, ma potrebbe adattarsi bene al calcio di Juric.

Ha caratteristiche, per semplificare al massimo, più simili a quelle di Praet che a quelle di Brekalo. Sarebbe, insomma, l’elemento di raccordo tra centrocampo e attacco, con buone doti di palleggio e propensione all’inserimento. Ancora non si registrano contrattazioni che vadano al di là del semplice apprezzamento della dirigenza rivolto all’entourage del calciatore. Se ne riparlerà più avanti, in caso, non appena il Toro avrà più chiara la situazione della trequarti: lì, i granata stanno ancora trattando con il Leicester per la conferma di Praet e portando avanti (con ottimismo) il discorso con il Marsiglia per Luis Henrique.