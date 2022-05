Dall’arrivo nel 2018 dall’Atletico Mineiro al premio come miglior difensore di Serie A nel 2022: ecco quanto guadagna Bremer

Arrivato nell’estate del 2018, nessuno si aspettava che Gleison Bremer potesse diventare ciò che realmente si è rivelato essere. La sua scalata in granata, cominciata sotto la guida di Walter Mazzarri, lo ha visto conquistare tutti i tecnici che si sono succeduti sulla panchina del Toro: da Longo a Giampaolo, passando per Nicola. Ultimo ma non meno importante Ivan Juric nel 2021/2022, l’anno in cui ha fatto il salto di qualità definitivo. Con il croato ha infatti vinto il titolo di miglior difensore della Serie A, scelto dalla Lega.

Quanto guadagna Bremer? Lo stipendio

Acquistato dall’Atletico Mieniro per 5,8 milioni, col Torino nell’estate del 2018 ha subito firmato un contratto di cinque anni, fino al 2023.. Lo stipendio col primo contratto col Torino? 500 mila euro a stagione. Nel corso del 2021/2022 ha prolungato il suo contratto fino al 2024, con uno stipendio di circa 1.8 milioni di euro stagionali.