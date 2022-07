Pioggia di critiche e insulti al presidente granata dopo che si è sparsa la notizia del trasferimento del difensore ai bianconeri

“Cosa vai a fare a Superga…sei la vergogna di tutti i tifosi del Torino. Vendi tutto e vai in Patagonia”. “Vendere un giocatore del Toro alla Juve è inammissibile”. E poi ancora: “Vattene”, “Vergogna”. Questa è solo una minima parte dei messaggi che i tifosi del Torino hanno postato sotti ai vari post di Urbano Cairo su Instagram. La maggior parte dei messaggi invece non può essere riportata: ci sono insulti di ogni tipo, inviti a cedere la società e addirittura minacce. La contestazione ai danni del presidente Cairo perdura ormai da anni e la notizia della cessione di Bremer ha avuto l’effetto di altra benzina gettata sul fuoco.

Bremer alla Juventus: c’è anche chi appoggia l’operazione

Bremer, forse immaginando l’ondata di rabbia in arrivo, aveva invece preventivamente tolto la possibilità di commentare i suoi post qualche ora prima, evitando di ricevere così messaggi con gli stessi toni di quelli ricevuti da Cairo. Sui social non ci sono però solamente post di contestazione al presidente per aver venduto il difensore alla Juventus, c’è anche chi appoggia la decisione di decisione di chiudere l’operazione con i bianconeri considerate le cifre dell’affare: 40 milioni più 7 di bonus.