Calciomercato Torino: nel primo pomeriggio è fissato un appuntamento con la Juve per parlare di Bremer

Il calciomercato continua ad essere incandescente. Le prossime saranno ore determinati per il futuro di Gleison Bremer, difensore reduce da un’ottima stagione che per il momento continua a lavorare agli ordini di Ivan Juric. Ma a breve il difensore brasiliano potrebbe salutare il Toro per iniziare una nuova avventura. Infatti, nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, è in programma un incontro tra i dirigenti del Toro e quelli della Juve per parlare di Bremer. Dopo aver ricevuto in mattinata l’offerta definitiva dell’ Inter di 35 milioni di euro più il trasferimento di Cesare Casadei a titolo definitivo, il club granata si appresta a sedersi ad un tavolo con la Juve per ascoltare anche la proposta dei bianconeri che a livello economico supererà l’offerta dei nerazzurri. Dunque questo pomeriggio sarà decisivo per scoprire il futuro di Bremer. Tra l’altro con l’uscita del difensore brasiliano si andrebbe a sbloccare il mercato in entrata dei granata, con Juric che sta aspettando con impazienza l’arrivo di rinforzi anche perché i primi impegni ufficiali si stanno avvicinando sempre di più.