Calciomercato Torino / La cifra dei granata dovrà essere investita sul mercato per soddisfare Juric: 8 i giocatori chiesti dal tecnico

Non sarà lo scenario migliore che il tifoso del Toro auspicava per la cessione di Bremer, ma è innegabile come la cifra che molto probabilmente la Juventus riconoscerà ai granata possa rappresentare una spinta per un mercato rimasto immobile se non per un paio di operazioni poco entusiasmanti. Ora la dirigenza non avrà più scuse. I soldi ci sono e il Toro ha bisogno di rinforzarsi, visto che a meno di un mese dall’inizio del nuovo campionato mancano buona parte dei titolari. Il Toro dovrà fare in fretta a chiudere le operazioni e accontentare uno Juric stufo di questo andamento lento del mercato granata e che da tempo richiede ben otto interpreti che gli consentirebbero di partire con altre ambizioni rispetto a quelle poco ottimistiche dell’attualità.

Il sostituto di Bremer e un mediano

L’addio di Bremer porterà chiaramente Davide Vagnati a lavorare per cercare subito il sostituto. Il Toro lo aveva individuato in Solet del Red Bull Salisburgo, ma la pista si è raffreddata per via delle alte richieste degli astraici. Ora, come riportato in un altro articolo, l’attenzione si è spostata per Denayer, rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Olympique Lione e diventato l’obiettivo numero uno. La cessione di Bremer ha accelerato la trattativa col calciatore. Poi si passa alla mediana, privata quanto meno delle riserve e anche di potenziali titolari che darebbero mordente a Ricci e Lukic. La trattativa per Maggiore sembrava al fotofinish e invece ora è in stand-by con il giocatore che freme a vestire il granata. Chissà che la cessione di Bremer possa sbloccare anche questa operazione.

Caos trequarti, serve anche una punta

Si passa poi al reparto più decimato dall’attuale sessione di mercato. La trequarti finora presenta il solo Radonjic, oltre al conclamato esubero Simone Verdi. Decisamente troppo poco per Juric, che vorrebbe almeno tre giocatori, tra titolari e qualcuno destinato a occupare la panchina. Neanche in attacco Juric può ritenersi soddisfatto. Non bastano il riscatto Pellegri e il confermato Sanabria, il tecnico ha bisogno di un altro attaccante, molto probabilmente individuato in Dovbyk. Infine un esterno che potrebbe fare comodo magari come sostituto del partente Ansaldi, nonostante la fascia mancina si affollata con l’adattato Vojvoda e Ola Aina.