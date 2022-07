Calciomercato Torino/ Trattativa avviata per il difensore ex Lione e City. Ora svincolato, può essere il sostituto del brasiliano

Il Toro nel bel mezzo di una vera e propria guerra fredda tra le potenze più inimicate del calcio italiano. Inter e Juventus, sono al centro dell’ennesimo remake della versione estiva di un infinito Derby d’Italia. Bremer è l’oggetto dei sogni, per coprire le rispettive falle difensive e, perché no o soprattutto, dare un segnale forte in merito agli obiettivi di una stagione unica nel suo genere e praticamente alle porte. Il Toro fa il suo gioco. Non c’è da essere schizzinosi se l’offerta più allettante per il brasiliano arrivi direttamente dalla Continassa, con buona pace per gli ormai (è un dato di fatto) retrogradi romanticismi. Fare cassa e il prima possibile: il motore per un mercato fino ad adesso ingolfato, con i comprensibili mal di pancia di Juric a fare da contorno. Tra le innumerevoli operazioni che il Torino dovrà compiere, banalmente si inizierà proprio dal sostituto del brasiliano. In Belgio c’è chi scrive di una trattativa avviata dai granata per arrivare a un difensore di esperienza internazionale.

Denayer, il Toro tratta ma piace anche al Monza

Il Toro guarda ancora all’estero per mettere una pezza alla partenza del miglior difensore della Serie A 21/22. Dopo Soulet, il nome caldo è quello di Jason Denayer. A riportarlo è il quotidiano belga Nieuwsblad Sport, che vede il difensore dei “Diavoli Rossi” come il più accreditato a guidare il terzetto arretrato di Ivan Juric. Ex Lione, con cui ha firmato nell’estate 2018, dal 1° luglio è svincolato. La sua carriera è costellata da 35 presenze con la nazionale del Belgio, oltre a una serie di squadre di spessore internazionale come Manchester City, Galatasaray e Celtic Glasgow. Giocatore dunque che ha calcato campi importanti e che, non a caso, fa gola a diverse squadre, anche militanti in massima serie italiana. Tra queste l’immancabile Monza, oltre al Siviglia per quanto riguarda i campionati esteri.

Denayer: caratteristiche tecniche

Denayer è un difensore centrale classe ’95. Di piede destro, può essere anche spostato sull’esterno sia per velocità che per tecnica, che lo rendono anche utile in fase di impostazione da dietro. Nel suo bagaglio c’è anche una buona abilità per gli inserimenti su palle inattive e nello svettare di testa.