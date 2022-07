Calciomercato Torino / Il presidente granata, Urbano Cairo, non si è voluto sbilanciare sulla possibile cessione di Gleison Bremer alla Juventus

Inter o Juventus: la prossima squadra di Gleison Bremer sarà una di queste due. La società bianconera nella giornata di lunedì ha superato quella nerazzurra nella corsa al difensore del Torino ma la trattativa non è ancora chiusa, come ha ha confermato il presidente granata Urbano Cairo. “Quando le cose sono fatte, si dicono. Bremer alla Juve? Non commento, non mi fate dire nulla. Appena ho notizie, le dirò” ha dichiarato il massimo dirigente granata ai microfoni di Sky, al termine della cena con il dt Davide Vagnati e l’entourage del difensore in cui si è fatto il punto delle trattative.

Calciomercato Torino: Bremer, il punto sulle trattative

L’Inter ha ancora la possibilità di tornare in corsa per acquistare il difensore ma deve alzare l’offerta che al momento è bloccata a 30 milioni di euro più il prestito di Cesare Casadei, la Juventus è pronta invece a sborsare 40 milioni (bonus compresi) per aggiudicarsi il giocatore e ha anche offerto allo stesso Bremer uno stipendio di 2 milioni di euro in più a stagione.