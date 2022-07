Calciomercato Torino / Al termine della cena con Cairo e l’entourage di Bremer, il dt ha fatto il punto sulle trattative per il brasiliano

Quella di lunedì doveva essere la giornata della fumata bianca per il passaggio di Gleison Bremer all’Inter, invece è andato in scena il clamoroso sorpasso della Juventus, pronta a sborsare 40 milioni di euro (bonus compresi) per assicurarsi il difensore del Torino. Nulla è però ancora stato deciso e la società nerazzurra rimane in corsa per il brasiliano, come ha confermato anche il dt granata, Davide Vagnati, ai microfoni di Sky.

Vagnati: “Con l’Inter è andato tutto bene”

“Abbiamo cenato, è andato tutto bene con l’Inter. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Fiducia? Sì. Tempistiche per la cessione di Bremer? Vediamo, non c’è fretta. Il mercato è ancora lungo, vediamo che succede. Offerta Juve? Ne stiamo parlando con entrambi i club” ha dichiarato Vagnati dopo il summit con Urbano Cairo e l’entourage del giocatore. La volontà di tutte le parti in causa è però quella di chiudere in fretta la trattativa e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti.