L’Inter ha alzato a 30 milioni più bonus (e il prestito di Casadei) la sua offerta: non rilancerà più, la Juve può spingersi a 40

Un confronto schietto durante il quale l’Inter ha messo sul piatto quella che probabilmente sarà la sua ultima offerta per Bremer. Nelle ultime ore il Torino e il club nerazzurro si sono ritrovati faccia a faccia per discutere del futuro del brasiliano: 30 milioni e il prestito di Casadei è l’ultima proposta di Marotta, dopo che Cairo – nemmeno troppo velatamente – aveva giudicato non congrua l’offerta di 25 milioni (che avrebbe compreso il cartellino del giovane centrocampista). Potrebbe non bastare: terminato l’incontro, la dirigenza granata ha raggiunto l’entourage del brasiliano, sapendo che nel frattempo la Juventus si era mossa non solo per formalizzare la proposta per acquistare Bremer ma pure col giocatore. Ora è Cairo a dover decidere: da una parte i 40 milioni che la Juventus investirebbe sul difensore, forte della cessione di De Ligt che sta per concretizzarsi, dall’altra quella più bassa dei nerazzurri, non intenzionati a dare vita ad un’asta per il giocatore granata.

Bremer, la controproposta bianconera

E Bremer? Il sì all’Inter sembrava una questione di tempo, c’era un accordo verbale da tempo e pure sul contratto (con uno stipendio di 3.5 milioni di euro a stagione) tutto era già definito. La Juve non ha solo rilanciato col Torino, per superare l’Inter e avvicinarsi ai 50 milioni chiesti dal presidente Cairo, ma pure col calciatore, al quale avrebbe offerto 5 milioni di euro a stagione.