Calciomercato Torino / Nuovi contatti con il Fenerbahçe per Zajc: per i granata è un’alternativa sulla trequarti

Manca sempre di meno all’inizio del prossimo campionato, meno di un mese. Anche per questo le squadre di Serie A hanno iniziato a premere sull’acceleratore per quanto riguarda le trattative di mercato. Il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati lavora sia sul fronte degli acquisti sia su quello delle cessioni e, mentre si aspettano a breve delle novità in merito al futuro di Gleison Bremer, Toro e il Fenerbahçe stanno parlando di Miha Zajc. Il trequartista ex Empoli sarebbe un’alternativa per la trequarti, il settore dove Ivan Juric ha più bisogno. La serie A è un campionato che Zajc conosce benissimo avendoci già giocato vestendo le maglie di Empoli e Genoa. Come per Bremer, anche per Zajc sono attese novità a breve per quanto riguarda il suo futuro.

Calciomercato Torino: Zajc tra gli obiettivi per la trequarti

Al momento si sono registrati i primi colloqui tra le parti, con il Fenerbahce che per il cartellino del trequartista sloveno chiede 10 milioni di euro ma si può chiudere a cifre più basse, soprattutto se la squadra turca riuscirà a chiudere l’operazione per l’arrivo di Joao Pedro dal Cagliari: per l’acquisto dell’italo-brasiliano manca poco anche se il Galatasaray sta provando il controsorpasso in extremis (sembra invece ormai definitivamente fuori dai giochi il Torino). Nelle ultime dalla Turchia si è sparsa la voce di un accordo già trovato tra il Torino e il Fenerbahce per l’arrivo alla corte di Juric di Zajc ma la notizia non trova al momento conferme: l’ex Genoa e Empoli è uno dei giocatori che Vagnati sta seguendo ma per un eventuale acquisto c’è ancora da lavorare.