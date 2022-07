Calciomercato Torino / Oggi è previsto l’incontro decisivo tra Vagnati e la dirigenza nerazzurra

Ore calde per il futuro di Gleison Bremer, che sta scaldando i motori in attesa di conoscere il proprio futuro. Oggi è previsto l’incontro decisivo tra Vagnati e Marotta per metterci un punto definitivo. Manca poco agli sviluppi definitivi sulla trattativa che lo vedrebbe legarsi ai nerazzurri per una somma totale di circa 35-40 milioni, o almeno queste sono le richieste dei granata. Ed è la cifra alla quale al momento l’Inter non si è avvicinata, consentendo così alla Juventus – che con la cessione di De Ligt al Bayern Monaco avrà bisogno di un difensore – di inserirsi nell’affare. Cairo, solo pochi giorni fa, ha mandato un messaggio nemmeno troppo velato a Marotta: “Se guardo le cifre del mercato noto che Skriniar viene valutato 60-70 milioni e Bremer a 25. Non mi torna molto“, aveva detto il patron durante la presentazione dei palinsesti di La7.

Toro, la cessione del brasiliano per sbloccare il mercato

Il Torino ha infatti messo in pausa il mercato, cercando di chiudere prima per la cessione di Bremer, quella che finanzierà il mercato. Ciò che deriverà dalla cessione del difensore, verrà infatti reinvestito per assicurare a Juric i pezzi mancanti del puzzle. C’è molto ancora da comporre e nel frattempo, il tecnico si arrangia con quello che ha: ha infatti inserito Bremer nella prima delle diverse amichevoli previste in ritiro, decretando definitivamente la fine di una bella favola.

Bremer, ora è il Toro a dover dire di “sì” all’Inter

Il brasiliano, che ha preso accordi verbali con i nerazzurri già da tempo, continua ad attendere. Il Toro invece cerca una soluzione il più favorevole possibile: resta tra le possibilità l’incasso a livello monetario di una sola parte della cifra prevista. Il resto verrà compensato con il trasferimento di Casadei sotto la Mole. La fumata bianca, che dipende ormai solamente dalla risposta del Torino, potrebbe arrivare già in giornata.