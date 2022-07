L’ex obiettivo granata è vicino a fare ritorno al club che nel 2020 lo ha ceduto al Marsiglia. A confermarlo è il ds dei francesi Longoria

Due acquisti fino ad adesso per il Torino in questa sessione di mercato estiva. I nomi sono ormai arcinoti, cioè Bayeye dal Catanzaro e Radonjic dall’Olympique Marsiglia. Quest’ultimo è il risultato di una serie di fitti incontri tra i granata e il club provenzale che hanno occupato, nelle prime fasi di mercato, le pagine dei giornali che si occupano di Toro. Prima del serbo, si è infatti trattato per Luis Henrique, l’ala classe 2001 con zero gol all’attivo dopo due anni di Ligue 1. Non certo il miglior curriculum per presentarsi a una realtà desiderosa di nuovi acquisti dopo una lunga serie di addii a parametro zero o per fine prestito. Qualche fotografia rubacchiata inquadrava Davide Vagnati in compagnia di Pablo Longoria, il direttore sportivo dell’OM. Il brasiliano sembrava ormai affare fatto, finché la pista si è raffreddata e il Toro ha virato su Radonjic.

Luis Henrique torna al Botafogo

Il mancato accordo tra il Torino e il giocatore non ha cambiato lo status di Luis Henrique all’interno dei piani dirigenziali dell’OM. Restava sempre un esubero e così quest’oggi è giunta la notizia che sa di fumata bianca per la sua partenza definitiva dal sud della Francia. Farà marcia indietro e tornerà al Botafogo, il club da cui è arrivato nel 2020. A renderlo noto è lo stesso Pablo Longoria, durante la presentazione dei tre nuovi acquisti dei marsigliesi Isaak Touré, Chancel Mbemba e Samuel Gigot: “Siamo nella parte finale della trattativa con il Botafogo, stiamo negoziando l’obbligo di acquisto per Luis Henrique a seconda delle prestazioni”. Parole che sanno di grande vicinanza tra le parti. A breve può arrivare l’ufficialità.