Calciomercato Torino / Ceduto il brasiliano alla Juventus, il dt prova a regalare subito il sostituto a Juric: Denayer è vicino

Delusione e rabbia: sono i due sentimenti la cessione di Gleison Bremer alla Juventus ha lasciato in eredità a una fetta consistente della tifoseria del Torino. C’è solo un modo per provare a far smaltire in fretta entrambi gli stati d’animo: reinvestire i soldi guadagnati e recuperare il tempo perso per consegnare (finalmente) a Ivan Juric gli acquisti tanto attesi. Davide Vagnati lo sa ed è per questo che oggi proverà a chiudere per il sostituto del brasiliano: Jason Denayer.

Calciomercato Torino: subito il sostituto di Bremer

Certo non bisognerà spendere molto per acquistarlo, basterà accordarsi con lo stesso difensore e con il suo agente per l’ingaggio: il nazionale belga, infatti, non ha rinnovato il contratto con l’Olympique Lione ed è ora svincolato. E anche se il tesoretto (anzi, tesorone viste le cifre) della cessione di Bremer per il momento resterà intatto (ma servirà per altri acquisti a centrocampo e in attacco) l’acquisto di Denayer sarebbe comunque un piccolo segnale, sia a Juric che ai tifosi.

Calciomercato Torino: incontro per Denayer

Classe 1995, Denayer è un giocatore che può vantare una grande esperienza a livello internazionale: ha calcato da protagonista i campi della Champions League prima con il Celtic, poi il Galatasaray e infine con l’Olympique Lione (nel 2020 ha contribuito anche all’eliminazione della Juventus agli ottavi di finale e del Manchester City ai quarti) e dal 2016 è nel giro della nazionale del Belgio con cui ha finora collezionato 35 presenze, anche se non è un titolatissimo. Oggi Vagnati ha in agenda un appuntamento con l’entourage di Denayer: l’obiettivo è quello di ottenere il sì del giocatore in modo da metterlo a disposizione di Juric entro la fine della settimana.