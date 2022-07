Calciomercato Torino / E’ stato ufficializzato il passaggio di Gleison Bremer alla Juventus a titolo definitivo

Gleison Bremer è un giocatore della Juventus: ora è ufficiale. Il difensore si è trasferito a titolo definitivo alla corte di Massimiliano di Allegri, la giornata decisivi è stata quella di martedì 19 luglio: i bianconeri hanno formulato ufficialmente l’offerta da 40 milioni più bonus, l’Inter non ha rilanciato e sia Urbano Cairo che lo stesso difensore hanno accettato la proposta di Andrea Agnelli. Prima dell’amichevole contro il Mlada Boleslav il brasiliano ha salutato gli ormai ex compagni e ha lasciato l’Austria arrivando in serata a Torino. Questa mattina ha effettuato le visite mediche di rito, firmato i primi autografi ai tifosi juventini e soprattutto ha posto la sua firma sul contratto con la Juventus.

Bremer alla Juventus: le cifre

La Juventus ha acquistato Gleison Bremer a titolo definitivo per 41 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. A questi possono aggiungersi altri 8 milioni di euro in base al raggiungimento di determinati obiettivi e condizioni: in totale la cessione del difensore al club bianconero può fruttare a quello granata 49 milioni di euro.