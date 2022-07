Il Torino ha ufficializzato sul proprio sito la cessione di Gleison Bremer alla Juventus a titolo definitivo

Gleison Bremer è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Sia la società bianconera che il Torino hanno annunciato il trasferimento del difensore con due comunicati distinti pubblicati sui rispettivi siti. La società granata ha così anche salutato il centrale brasiliano, ringraziandolo per quello che ha dato in questi anni al Toro e augurandogli le migliori fortune per il proseguo delle carriera (che sarà ora a tinte bianconere).

Bremer alla Juventus: il comunicato del Torino

Ecco il comunicato del Torino: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer. La Società desidera ringraziare Gleison, ragazzo perbene e professionista esemplare, per l’entusiasmo, la dedizione e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni. Tutto il Torino Football Club saluta Gleison con affetto e con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.