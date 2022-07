Calciomercato Torino / I granata, dopo la vendita di Bremer, sono pronti a investire i primi guadagni per l’arrivo di Giulio Maggiore

C’è chi viene e c’è chi va e ora che la pepita d’oro Bremer ha lasciato la sponda granata della Mole per approdare alla Juve, è tempo di fare largo a chi invece la abbraccerà. Nonostante siano diversi i ruoli che necessitano di rinforzi, la priorità di Juric resta il centrocampo e in particolare la mediana. Dopo l’addio di Mandragora sono rimasti solo Ricci e Lukic a convincere il tecnico croato. Non tutto è però ancora perduto. Resti infatti in cima alla lista di Vagnati Giulio Maggiore, lasciato in stand by in vista di qualche entrata ma molto vicino all’arrivo sotto la Mole.

Calciomercato Torino, offerta dei granata pronta da mettere sul piatto dello Spezia

Ora che sul fronte uscite, quella che più premeva alla società e al giocatore stesso è andata, è tempo di tornare a dove Toro e Spezia si erano lasciati per discutere del classe ’98. Intenzionato a salutare i liguri e a conoscere il proprio futuro, il centrocampista ha cominciato la preparazione a Santa Cristina Valgardena (dove lo scorso anno era in ritiro il Torino) sotto la guida di Gotti, ma è pronto a ripartire in caso di offerte allettanti. Quella ufficiale del Toro potrebbe quindi tornare presto sul piatto: i granata acquisiranno il cartellino di Maggiore a titolo definitivo per 5 milioni di euro, senza le contropartite ipotizzate inizialmente.

Toro, Maggiore per riprendere il mercato

Linetty, sulla lista partenti, dovrà essere piazzati con altre soluzioni da Vagnati, che intanto si mobiliterà nei prossimi giorni per assicurare a Juric il giovane. Il tempo stringe e la preparazione avanti, così come le richieste del tecnico croato, ancora insoddisfatto di quanto fatto fino adora. Maggiore potrebbe rivelarsi un buon punto da cui ripartire investendo il tesoretto che la Juventus ha da poco versato nelle casse del club.