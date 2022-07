Calciomercato Torino / Questo pomeriggio Gotti non ha concesso nemmeno un minuto a Maggiore nell’amichevole contro lo Jablonec

Giulio Maggiore è sempre più vicino al Torino: un segnale chiaro dell’imminente fumata bianca è arrivato questo pomeriggio da Santa Cristina Valgardena, la località del Trentino Alto Adige dove lo Spezia è in ritiro e quest’oggi ha affrontato in amichevole lo Joblonec. Il centrocampista è rimasto in panchina per tutto il tempo e non ha preso attivamente parte al 3-0 con cui i liguri hanno battuto la formazione della Repubblica Ceca. Proprio l’esclusione di Maggiore sia dalla formazione titolare che dalle rotazioni del secondo tempo sono un chiaro segnale del fatto che la sua esperienza allo Spezia sta per giungere al capolinea.

Calciomercato Torino: Maggiore sempre più vicino

Il Torino da tempo ha trovato l’accordo per il trasferimento alla corte di Juric a titolo definitivo per 5 milioni di euro, prima di chiudere l’operazione il dt Davide Vagnati aspettava i soldi provenienti dalla cessione di Gleison Bremer: ora che il difensore è stato ceduto alla Juventus, il dirigente dovrà solamente limare gli ultimi dettagli ma nei prossimi giorni Maggiore dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Torino.