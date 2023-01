Calciomercato Torino / La squadra allenata da Ballardini vuole in prestito il centrocampista classe 2004 turco

Non solo movimenti in entrata, ma anche possibili movimenti in uscita per il Torino in queste ultime ore di calciomercato. La sessione invernale si chiuderà il 31 gennaio alle ore 20 e l’unico acquisto dei granata al momento è stato Ivan Ilic. Sempre a centrocampo, Lukic-Fulham procede verso il sì. Uno dei gioielli del centrocampo del Toro è il sicurmanete il giovanissimo Emirhan Ilkhan, che interessa alla Cremonese. Classe 2004, la squadra di Ballardini vorrebbe averlo in prestito per provare a centrare la salvezza. Ballardini è appena subentrato ad Alvini e a centrocampo ci sono due ex granata: Meite e Benassi.

La sua stagione

Poco spazio finora per il centrocampista turco, che tra campionato e Coppa Italia ha collezionato solo 4 presenze e 1 cartellino giallo. Tra l’altro, il giocatore è tornato convocato a Empoli, dopo la botta subita proprio contro la Cremonese in amichevole. I granata lo hanno prelevato dal Besiktas in estate per 4,5 milioni di euro, puntano molto su di lui per il futuro e lo cederebbero solo in prestito. La coperta però in mezzo al campo potrebbe diventare troppo corta, e la società sta facendo le dovute valutazioni.