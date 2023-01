Calciomercato Torino / Edera ha trovato l’accordo con il Foggia, ora si cerca l’accordo con il Torino per la buonuscita

In queste ultime ore di calciomercato, che si chiuderà domani alle ore 20, il Torino deve anche liberarsi degli esuberi. Un giocatore che non ha mai fatto parte del progetto di Juric è Simone Edera, convocato solo una volta in stagione dal tecnico. Il contratto del giocatore è in scadenza a giugno. Per lui, cresciuto nel vivaio, l’avventura in granata è stata un lento declino.

L’accordo con il Foggia

Edera non ha trovato sitemazione in estate, ma ora ha trovato l’accordo con il Foggia, squadra militante nel girone C di Serie C e allenata da Fabio Gallo. In queste ore il classe 1997 è all’Hotel Sheraton di Milano. La trattativa è a buon punto, ma manca l’accordo con il Torino sulla buonuscita. Un ambiente ideale la Serie C, dal quale ripartire come hanno fatto molti giocatori tra cui Paloschi, Bocalon, Siligardi e tanti altri che sono passati in Serie A.