Il Torino ha comunicato la formula dell’operazione Ilic: ecco come arriva dal Verona il centrocampista serbo

Ilic arriva al Torino a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni: questa la formula comunicata dal club granata nell’ufficializzare il centrocampista. Condizioni che comunque – alla pari di quanto accaduto per esempio con Ricci e con Radonjic, solo per fare due esempi – dovrebbero essere facilmente raggiungibili, tanto da considerare questa operazione molto simile a un titolo definitivo. Sedici i milioni che verranno versati nelle casse del Verona, tre quelli di bonus, per un totale di 19 milioni.