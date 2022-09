Il Torino è alla ricerca di una nuova squadra per Altin Kryeziu: si cerca all’estero

Altin Kryeziu è da poco ritornato dal prestito al Tabor Sezana, squadra alla quale si era unito nello scorso febbraio. Il giocatore non è mai stato al centro del progetto della primavera granata e così, dopo essere arrivato dalla SPAL nella stagione 2020/21, trascorsa una stagione nel capoluogo piemontese si è poi trasferito in prestito in Belgio, dove ha giocato per 1 anno nel RE Virton. Al ritorno dal prestito il Torino ha cercato di piazzarlo in prestito ad altre squadre, senza però riuscire a trovare una squadra interessata durante il mercato estivo. Il giovane kossovano ha quindi dovuto aspettare fino a febbraio per essere ceduto in prestito al Tabor Sezana, squadra slovena nella quale ha giocato per metà stagione, senza mai impressionare. Il 20enne ex primavera ora è in attesa che il Toro trovi una nuova squadra dove mandarlo in prestito.

Si cerca una squadra all’estero per il mediano

Il calciomercato in Italia si è chiuso il primo di settembre alle otto di sera. Quindi il mediano kossovano non potrà trasferirsi in una squadra italiana. Si cerca quindi una sistemazione all’estero per il 20enne del Toro, che però prima dovrà rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Il ragazzo nato nel 2002 non ha mai trovato spazio nel club granata, nemmeno nella primavera, e anche durante i prestiti all’estero non è mai riuscito ad impressionare particolarmente; ora aspetta solo un’altra occasione per dimostrare il suo valore e farsi notare.