Calciomercato Torino / Schuurs l’acquisto più oneroso, sotto i riscatti di Pellegri e Ricci. In tutto 29.5 milioni di euro (più i bonus per l’olandese)

Il Torino chiude una sessione estiva di mercato che ha avuto due facce molto contrastanti tra di loro. Fino ad agosto nell’ambiente granata aleggiava un velo di profonda tristezza. Se Juric a campionato scorso concluso aveva chiesto ben 10 giocatori alla società, la risposta non è stata fino a quel momento all’altezza dell’appello del tecnico e del popolo granata. A luglio il Torino aveva messo a segno soltanto i colpi Bayeye dal Catanzaro e Radonjic dal Marsiglia. Quest’ultimo nelle prime giornate di campionato si sta mostrando un giocatore di grande utilità per qualità tecniche non certo banali, ma di fronte all’ennesima diaspora di giocatori dovuta ai mancati riscatti e all’addio di altri in scadenza di contratto, appariva poca cosa.

Calciomercato Torino, Vagnati scatenato ad agosto

Il Torino ha perso giocatori importanti come Belotti, Brekalo, Pobega, Mandragora, Praet e tra i giocatori in bilico sulla permanenza ha deciso soltanto di puntare sui riscatti di Samuele Ricci e Pietro Pellegri. Niente di nuovo e di consistente, così fino ai primi giorni di agosto. La società granata, dopo le inquietudini dettate dall’addio di Bremer ai rivali cittadini e alla figuraccia a livello mondiale del litigio tra Vagnati e Juric, aveva toccato il fondo, soprattutto nella comunicazione all’esterno. E si sa, da lì si può solo risalire.

E così finalmente, anche per mettersi definitivamente alle spalle questo instabile biglietto da visita per la stagione imminente, il mercato del Torino ha preso il via. Per prima cosa i granata hanno dato principale attenzione alla trequarti, il reparto che più si era impoverito. Prima il giovane Ilkhan poi Miranchuk, in gol all’esordio col Monza prima dell’infortunio, e infine Vlasic, in rete contro la Cremonese. L’acquisto di spessore, anche per rispondere alla cessione del miglior difensore della scorsa stagione, è quello di Perr Schuurs. Il difensore, accreditato da molti come l’erede naturale di De Ligt all’Ajax, non ha trovato grande spazio con i lancieri e proverà a togliersi soddisfazioni con la maglia granata. Il Torino ha infine concluso il mercato con l’acquisto di Yann Karamoh dal Parma. Per l’ex Inter contratto annuale con opzione per un biennale.

Quanto ha speso il Torino? Le cifre

L’acquisto di Schuurs, spostandoci invece su temi strettamente economici, è stato il più costoso della sessione estiva granata. 9 milioni di euro per assicurarsi il difensore di nazionalità olandese, senza citare i bonus eventuali da riconoscere all’Ajax (circa 2 milioni). Al secondo posto c’è Samuele Ricci, che il Torino ha riscattato dall’Empoli per 8.5 milioni di euro, così come Pellegri dal Monaco, pagato dai granata 5 milioni di euro. Fuori dal podio Ilkhan a 4.5 milioni dal Besiktas e Karamoh a 1 milione, mentre si riducono di uno zero l’acquisto di Bayeye dal Catanzaro a 750.000 euro e il riscatto di Berisha dalla Spal a 300.000 euro. In tutto la spesa del Torino in questo calciomercato ammonta dunque a 29.05 milioni di euro. A questi si aggiungono le operazioni temporaneamente gratuite di Vlasic (prestito con diritto di riscatto fissato a 15), Miranchuk (riscatto a 12), Lazaro (prestito con diritto di riscatto) e Radonjic (prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni più bonus).