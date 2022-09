Calciomercato Torino / Quella di Bremer la cessione più onerosa, più Millico e Segre. I granata per il momento incassano 42.5 milioni

Dopo aver dato uno sguardo al mercato in entrata da un punto di vista economico e ora di concentrarsi sulle cessioni effettuate quest’estate dal Torino. La società granata ha dovuto salutare diversi pezzi pregiati della sua rosa, senza però aver potuto monetizzare dalle prestazioni offerte con la maglia del Toro. Molti infatti sono rientrati dai prestiti, ad altri è scaduto il contratto. Si può dire che l’unica vera e propria cessione con cui la società ha anche potuto finanziare parte del mercato in entrata, è stata quella di Gleison Bremer. Un addio annunciato dopo la stagione da miglior difensore della Serie A, decisamente meno la destinazione. Da promesso sposo dell’Inter, il brasiliano è diventato una delle colonne portanti della retroguardia della Juventus. Il Torino da questo trasferimento da una sponda all’altra della città ha guadagnato 41 milioni di euro, più 9 milioni che i granata potrebbero incassare al raggiungimento di determinati obiettivi.

Le cessioni in B

Altre cessioni hanno riguardato due giocatori transitati dal vivaio granata, entrambi accasatisi in Serie B. Jacopo Segre, dopo l’esperienza in prestito a Perugia, ritorna tra i cadetti ma questa volta a titolo definitivo. Il Torino ha infatti incassato circa 1 milione di euro dal Palermo ambizioso del City Football Group. Il secondo è invece Vincenzo Millico. L’ex talentino della Primavera, da quest’estate non sarà più un giocatore del Torino. Il Cagliari lo ha acquistato per 500.000 euro e sarà uno dei giocatori offensivi che proveranno a riportare i Sardi in massima serie.

Facendo due conti, il Torino ha così incassato 42 milioni e mezzo di euro, su cui pende la possibilità che possano trasformarsi a fine stagione a 50 milioni di euro, in caso si verificassero i bonus concordati con la Juventus per la cessione di Bremer.