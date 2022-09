Il trequartista serbo è praticamente granata: su di lui un obbligo di riscatto praticamente già scattato

Lo ha chiarito Vagnati in conferenza stampa, facendo il punto sul mercato. Radonjic è da considerare già un giocatore del Torino, poiché in realtà su di lui il club ha un obbligo di riscatto (che dovrebbe essere già scattato) non un diritto. “Radonjic è praticamente nostro, c’è l’obbligo di riscatto”, ha spiegato il direttore tecnico, che poi ha pure raccontato cosa è accaduto prima del suo arrivo in granata.. L’idea Radonjic è nata un paio di mesi prima di prenderlo, ho parlato molto, lui voleva venire al Torino e me l’ha dimostrato tagliandosi di tanto l’ingaggio”. Un’operazione che qualcuno non aveva caldeggiato: “Nonostante all’inizio avessi avuto delle referenze non positive sul giocatore, alla fine ci siamo convinti a prenderlo”.