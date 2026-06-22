Il terzino farà ritorno a Torino dopo l’esperienza in B ma potrebbe poi andare in prestito

Ali Dembélé è pronto a ritornare a disposizione del Torino dopo il prestito al Mantova. Il classe 2004 ha un contratto con il Toro fino al 2028, con il quale quest’anno ha collezionato due presenze in Coppa Italia, giocando titolare contro il Pisa e subentrando con la Roma. In campionato il francese ha avuto ancora meno spazio, giocando complessivamente diciannove minuti. Nei due spezzoni contro Lazio e Verona, non ha certo brillato, soprattutto per il rigore causato contro i biancocelesti a gara praticamente finita che è costato i tre punti ai granata. Così, dopo una prima parte di stagione molto deludente a gennaio è finito in prestito al Mantova.

L’esperienza al Mantova

Nella seconda metà di stagione Dembélé ha trovato più spazio, giocando inizialmente come esterno destro nel 3-4-3 di Modesto, per poi posizionarsi come centrale di destra per il finale di stagione. Il nuovo ambiente ha permesso al giovane di giocare ben 14 partite, tutte da titolare, diventando un punto di riferimento nella difesa del Mantova e contribuendo al raggiungimento del nono posto in campionato, ad un passo dai playoff.

La prossima stagione

Con la scadenza del prestito Dembélé farà ritorno al Torino e vista l’assenza di terzini (Lazaro ha dato l’addio e Pedersen tornerà più tardi dopo il Mondiale), al momento si candida come uno dei possibili ricambi sulla fascia destra nel corso del ritiro, in attesa degli sviluppi di mercato. Su di lui c’è l’Avellino.