Il giocatore del Torino, vaccinato, è risultato positivo al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi

Un altro positivo in casa Torino: si tratta di un calciatore: dopo l’ultimo giro di tamponi è stata infatti riscontrata una nuova positività al Covid. Per motivi di privacy non si conosce il nome perché la società non lo ha comunicato: il calciatore è subito stato posto in isolamento domiciliare.