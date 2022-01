Terminata la Conferenza tra Stato e Regioni per regolamentare la situazione negli sport di squadra: ecco il nuovo protocollo

Nuove regole in vista per gestire al meglio la situazione Covid, tornata a colpire gli sport di squadra e la Serie A. Secondo alcune indiscrezioni dell’ANSA, ecco cosa è accaduto durante la Conferenza Stato-Regioni per stabilire un nuovo protocollo da seguire in caso di aggravamento della situazione e non lasciare spazio a dubbi per quanto riguarda gli sport di squadra. Dopo i casi riscontrati all’interno di diversi club e le controversie venutesi a generare in seguito agli interventi delle ASL regionali poi annullati dal TAR, si sarebbe stabilito il blocco della squadra quando i positivi totali sono superiori al 35% dei componenti del gruppo atleti. Per quanto riguarda invece la quarantena, i positivi saranno messi in isolamento, mentre chi ha avuto contatti ad alto rischio, dovrà effettuare tamponi continui per 5 giorni ed indossare la mascherina FFP2 se non effettua attività sportiva ed indipendentemente dal numero di vaccini ricevuti. Le regole non riguardano solo il calcio, ma anche gli altri sport.