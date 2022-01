Domani aprirà la vendita dei biglietti per Torino-Sassuolo, gara in programma per domenica 23 gennaio alle ore 15.00

Dopo la vittoria roboante del Torino contro la Fiorentina, tocca al Sassuolo affrontare i granata tra le mura del Grande Torino. Il club ha cominicato che da domani, giovedì 13 gennaio, aprirà la vendita dei biglietti per la sfida in programma per domenica 23 gennaio alle ore 15.00. La capienza, secondo le ultime direttive, sarà limitata a soli 5.000 posti. Gli abbonati della stagione 2019/2020 potranno esercitare il diritto di prelazione dalle ore 10.00 di domani fino alle ore 24 di domenica 16 gennaio. La vendita libera partirà lunedì 17 gennaio dalle ore 10:00. I tagliandi saranno disponibili on line su torinofc.vivaticket.it, presso la biglietteria Nord dello stadio Grande Torino, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, e presso tutti i punti vendita Vivaticket. Il giorno della gara non sarà possibile acquistarli allo stadio. Sarà possibile utilizzare il voucher solamente on line e presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico. Le fasce orarie previste per gli ingressi sono dalle 13.00 alle 14.00 per 2° e 3° anello e dale 15.00 alle 15.00 per il 1°.

Torino-Sassuolo: i prezzi

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16)

70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16)

190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

Sarà necessario esibire il Super Green Pass (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 non obbligatorio per i bambini al di sotto dei 12 anni) e sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Gli ingressi dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno due ore prima dell’inizio della gara.